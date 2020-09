Discipline - Les expulsés de PSG-OM risquent jusqu'à sept matchs de suspension !

Ils ont fini à 9 contre 8 ! Dix-sept cartons ont été distribués lors du Classique entre le PSG et l'OM, dimanche (du jamais vu en Ligue 1 au 21e siècle), dont cinq rouges. A la suite d'une énorme échauffourée en fin de match, Jérôme Brisard a renvoyé un peu plus tôt que prévu aux vestiaires Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Jordan Amavi et Dario Benedetto. Les cas de ces cinq joueurs seront étudiés mercredi, a confirmé la LFP. Il ne fait aucun doute qu'ils manqueront PSG-Metz (mercredi) et OM-ASSE (jeudi), en matchs en retard de la 1ère journée.

Le barème disciplinaire de la FFF préconise jusqu'à sept matchs de suspension pour un "acte de brutalité/coup", ce qui est le cas d'à peu près tous les protagonistes susnommés. Le journal L'Equipe précise qu'une instruction pourrait être ouverte pour faire la lumière sur le comportement d'Angel Di Maria, qui aurait craché au visage d'Alvaro Gonzalez, lequel est accusé d'avoir proféré des insultes à caractère racial...