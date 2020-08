Discipline - Les sanctions de la commission après la 1e journée

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a tranché sur les différents cartons rouges distribués en Ligue 1 ce week-end. Le Rennais Sacha Boey, exclu face à Lille, écope de trois matchs de suspension et manquera donc Montpellier (J2), Nîmes (J3) et Monaco (J4). Reinildo (LOSC), de son côté, est sanctionné de deux matchs + un avec sursis (il manquera Reims et Metz).

Exclu face à Nantes, Mehdi Zerkane (Bordeaux) sera absent pour les deux prochains matchs : Angers puis Lyon. Enfin, Brendan Chardonnet (Brest) ne prend qu'un match de suspension (+ 1 avec sursis) et manquera donc Marseille ce week-end.