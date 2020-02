Discipline - Strasbourg : Ndour prend trois matchs

Coupable d'un tacle très dangereux sur Marley Aké, il y a deux semaines en 8e de finale de Coupe de France (défaite 3-1 de Strasbourg à Marseille), Abdallah Ndour a écopé de trois matchs ferme par la commission de discipline de la FFF.

Après avoir purgé un premier match contre Lille (défaite 1-2 le 1er février), le défenseur sénégalais (26 ans), non retenu par Thierry Laurey pour affronter Toulouse (victoire 0-1) et Reims ce week-end (victoire 3-0), manquera donc également les rencontres face à Lyon (16 février, 25e journée de L1) et Amiens (22 février, 26e journée).