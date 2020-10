Disparition - Bruno Martini est décédé

Triste et terrible nouvelle pour les fans du MHSC et du football français. Hospitalisé depuis une semaine en raison d'un arrêt cardiaque, Bruno Martini (58 ans) s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi. Le MHSC, qui a accueilli le portier pendant 4 ans durant sa carrière de joueur, a annoncé le décès ce mardi dans un communiqué. Il était, depuis plusieurs saisons, le Directeur adjoint du Centre de formation du MHSC.

"C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce jour le décès de Bruno Martini. Né le 25 janvier 1962 à Nevers, Bruno n’a connu que 3 clubs dans sa carrière. Formé à Auxerre (qui l’avait prêté 2 saisons à Nancy entre 1983 et 1985), c’est au sein du club bourguignon que ce gardien à la fois athlétique et élégant a écrit les premières lignes de son palmarès, remportant notamment la Coupe de France en 1994" est-il écrit. Toute la rédaction de MadeInFOOT présente ses condoléances à la famille et ses proches.