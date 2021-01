Disparition - Christopher Maboulou est décédé

Le Sporting Club de Bastia vient d'annoncer une bien triste nouvelle ! L'ancien joueur Christopher Maboulou (30 ans) est décédé, ce dimanche, au cours d'un match de quartier à Monftermeil, sa ville natale. L'ancien milieu de terrain du SCB ou de l'AS Nancy Lorraine s'est éteint après un arrêt cardiaque... Dans sa carrière professionnel, le franco-congolais a disputé 29 matchs de Ligue 1 et 58 de Ligue 2 au cours de sa carrière. La rédaction de MadeInFOOT présente ses condoléances aux proches et à la famille

⚫️ Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace 🙏 pic.twitter.com/BetCHg2IYg