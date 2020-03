Disparition - Didier Deschamps loue la gentillesse et la bonté de Michel Hidalgo

Considéré comme un des plus grands sélectionneurs de l'histoire de l'équipe de France (1976-1984, 76 matches, 42 victoires, 16 nuls et 18 défaites), Michel Hidalgo s'est éteint ce jeudi à l'âge de 87 ans. Didier Deschamps, actuel sélectionneur des Bleus, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, qu'il a notamment côtoyé lorsqu'il occupait le poste de directeur général de l'OM entre 1986 et 1991.

"J'ai appris avec beaucoup de tristesse ce jeudi le décès de Michel Hidalgo. Mon adolescence, comme celle de beaucoup de Français de ma génération, a été marquée par les performances étincelantes de "son" équipe de France, de la qualification pour la Coupe du monde 1978, que notre football attendait depuis 12 ans, jusqu'à l'éclatante victoire à l'Euro 1984. Ce premier trophée international a ouvert la voie à d'autres grands succès pour le football français", a indiqué Didier Deschamps. "À titre plus personnel, j'ai eu la chance et le privilège d'apprendre à connaître Michel lors de mes deux passages à l'Olympique de Marseille, comme joueur puis comme entraîneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Michel a toujours fait preuve d'une très grande bienveillance à mon égard. C'était un homme profondément gentil. Au-delà de ses compétences techniques, c'est aussi le souvenir de sa bonté que je veux retenir. À ses proches, à ses amis, j'adresse mes sincères condoléances", a-t-il conclu.