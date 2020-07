Disparition - Frédéric Antonetti endeuillé après le décès de son épouse

Le FC Metz a annoncé ce matin la terrible nouvelle, l'ancien entraîneur des Grenats, Frédéric Antonetti, a perdu son épouse. "Le FC Metz, ses salariés, son staff professionnel et ses joueurs se trouvent aujourd’hui dans une immense tristesse. Le Président du FC Metz Bernard Serin, l’ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches" peut-on lire dans le communiqué officiel.

Véronique Antonetti est décédée des suites d'une longue maladie, son époux avait mis sa carrière entre parenthèses afin d'être à son chevet. De nombreux clubs de Ligue 1 ont par la suite affiché leur soutien envers le coach à l'image du Nîmes Olympique, de Nice, de Dijon ou encore du LOSC via leur compte Twitter.

— FC Metz ☨ (@FCMetz) July 5, 2020