Disparition - Jacques Crevoisier est mort

Une triste nouvelle nous parvient ce dimanche matin. L'entraîneur et formateur Jacques Crevoisier est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 2001 en tant qu'adjoint de Gérard Houllier à Liverpool, il a également occupé divers postes au FC Sochaux Montbélliard entre 2005 et 2011. Il a aussi été consultant pour Canal + afin de parler du football anglais. La rédaction de MadeInFOOT adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.