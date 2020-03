Disparition - L'ancien président de Rennes, Patrick Le Lay, est décédé

Patrick Le Lay (77 ans) s'est éteint, comme l'a annoncé son fils Laurent-Eric Le Lay ce mercredi. L'ancien président de TF1 (1988-2007), acteur majeur des renégociations des droits TV du foot dans les années 90 et 2000 avec TPS, a également eu un poste de président avec le Stade Rennais entre 2010 et 2012. La rédaction de MadeInFOOT présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrick Le Lay.