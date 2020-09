Disparition - L'arbitre Sébastien Desiage est décédé

Voilà une bien triste nouvelle partagée par la Fédération Française de Football. Sébastien Desiage (46 ans), arbitre au plus haut niveau en France depuis 2013, est décédé ce jeudi d'une longue maladie. L'arbitre central, qui a dirigé 84 matchs de Ligue 1 et 80 matchs de ligue 2, a également participé à des rencontres internationales en Ligue Europa ou encore lors des qualifications de l'Euro 2016. Très impliqué dans son métier, le natif de Saint-Etienne présidait le syndicat des arbitres du football de l'Elite de 2017 à 2108, avant de démissionner pour raison de santé.

"Nous savions que Sébastien Desiage traversait une épreuve de santé depuis plusieurs mois mais sa disparition est un choc. Les arbitres, la Fédération éprouvent une grande tristesse. C’était un homme respecté et apprécié pour ses qualités d’arbitre et d’homme. C’était un passionné et un amoureux du football, du jeu. La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches" a déclaré Noël Le Graët sur le site de la FFF. Toute la rédaction de MadeInFOOT présente ses condoléances à la famille Desiage et aux proches.