Disparition - L'hommage des vingt clubs de L1 à Pape Diouf

L'annonce du décès de Pape Diouf, à l'âge de 68 ans, mardi soir, a ému le football français dans son ensemble. Tous les clubs de Ligue 1 ont d'ailleurs tenu à rendre hommage à l'ancien président de l'OM (2005-2009). La plupart l'ont fait via Twitter, alors que l'AS Monaco a publié un communiqué sur son site officiel pour saluer la mémoire de l'ancien journaliste, agent et président, "un des grands dirigeants du football français".

⚫️ Le LOSC se joint à la peine et aux hommages du football français à la mémoire de Pape Diouf, grand amoureux du ballon rond et professionnel estimé.



Nos pensées vont à ses proches. pic.twitter.com/mLLdtKLVDs — LOSC (@losclive) April 1, 2020

Le Nîmes Olympique présente toutes ses condoléances à sa famille, ses proches et à l'Olympique de Marseille 🙏🏼 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) April 1, 2020

Angers SCO présente ses sincères condoléances à la famille, aux proches, mais aussi à l’@OM_Officiel 🙏🏼 pic.twitter.com/0wfEanQpwe — Angers SCO (@AngersSCO) March 31, 2020

⚫️ Grand amoureux et passionné de football, Pape Diouf s’est éteint ce mardi soir.



Le TFC présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cet emblématique dirigeant. pic.twitter.com/xSnCPNOFy2 — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 31, 2020

⚫️Le football français a perdu l'une de ses grandes figures ce soir.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace adresse ses sincères condoléances à sa famille et à son entourage. https://t.co/gI4tdGKaIV — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 31, 2020

Avec la disparition de Pape Diouf, c’est un grand dirigeant du football français qui nous a quittés ce soir.



L’OGC Nice s’associe pleinement à la tristesse de sa famille et de ses proches. pic.twitter.com/olbP5ActfH — OGC Nice (@ogcnice) March 31, 2020

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.



Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.🖤 pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

⚫️ Toutes nos pensées ce soir vers la famille et les proches de Pape Diouf et @OM_Officiel 💫 pic.twitter.com/WirbNMoIOu — MHSC (@MontpellierHSC) March 31, 2020

Le football français a perdu ce mardi un de ses grands dirigeants avec la disparition de Pape Diouf, ancien Président de l’@OM_Officiel. Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à sa famille et son entourage. pic.twitter.com/wAwDdKoDDs — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 31, 2020

Le #FCMetz présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Pape Diouf ainsi qu’à l’@OM_Officiel 😞 pic.twitter.com/1e7MF6pxth — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 31, 2020

⚫️ Le FC Nantes présente ses sincères condoléances la famille et aux proches de Pape Diouf.



Le football français perd l’une de ses grandes figures.



Soutien, @OM_Officiel. pic.twitter.com/FeUx9ybYE1 — FC Nantes (@FCNantes) March 31, 2020

Le Stade Brestois adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ancien président de l’@OM_Officiel, qui nous a quittés ce mardi.



RIP 🙏 pic.twitter.com/vtHBd3Y3a0 — Stade Brestois 29 (@SB29) March 31, 2020

L’Amiens SC adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf et à l’@OM_Officiel. 🙏

Le football vient de perdre une de ses figures emblématiques. ⚫️ — Amiens SC (@AmiensSC) March 31, 2020

L’Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf qui a été un grand président du football français. #RIP pic.twitter.com/wd7YlTxCN5 — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2020

⚫️ Journaliste, agent de joueurs puis Président de club passionné et engagé, Pape Diouf était aussi un homme brillant, cultivé et généreux.



Le football français a perdu l’un de ses sages.



L’#ASSE adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Pape Diouf 🙏 pic.twitter.com/YD0cyTANeN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 31, 2020

Une grande figure dirigeante du football français nous a quittés 😢. Toutes nos pensées de soutien à sa famille, ses proches, à l'@OM_Officiel et à ses supporters.



RIP Pape Diouf 🙏



Image @RMCsport pic.twitter.com/mr8aKVZTU8 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 31, 2020

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 31, 2020

Emblématique dirigeant. Charismatique président. À sa famille, ses proches, à l’@OM_Officiel et ses supporters, le Stade de Reims adresse ses pensées émues et ses plus sincères condoléances. #PapeDiouf 🙏🏻😢 — 🏡 Stade de Reims 🏡 (@StadeDeReims) March 31, 2020