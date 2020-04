Disparition - L'hommage poignant de Samir Nasri à Pape Diouf

L'ex-président de l'OM Pape Diouf est décédé mardi après avoir été contaminé par le coronavirus. Samir Nasri, formé à Marseille avant de partir pour Arsenal en 2008, sous la présidence du dirigeant sénégalais, a rendu à ce dernier, qui fut également son agent, un vibrant hommage via ses réseaux sociaux.

"Peu de personnes dans le monde du football m’ont touché ou on eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir. Tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai", a écrit le milieu d'Anderlecht.