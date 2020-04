Disparition - Le PSG réagit au décès de Pape Diouf

Malgré la rivalité qui l'opposait à l'OM des années 2000, incarné par le président franco-sénégalais du club provençal (entre 2005 et 2009), le PSG a tenu à rendre hommage à Pape Diouf, décédé mardi des suites du coronavirus, à 68 ans.

"Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l'OM. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure", peut-on lire dans un communiqué publié sur Twitter. Hier soir, Kylian Mbappé avait également réagi à la disparition de l'ex-président olympien.