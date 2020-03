Disparition - Le vibrant hommage de Bernard Tapie à Michel Hidalgo

Dans les colonnes du quotidien La Provence, Bernard Tapie (77 ans) a rendu un vibrant hommage à Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (1976-1984, 76 matches, 42 victoires, 16 nuls et 18 défaites), disparu jeudi à l'âge de 87 ans. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, entre 1986 et 1991, lorsque Michel Hidalgo occupait le poste de directeur général du club phocéen.

"Avant tout, je voudrais vous dire que Michel Hidalgo, c'était vraiment une belle personne. Honnête, droit. Mais aussi le meilleur. Sans lui, j'aurais eu bien plus de difficultés à faire de l'OM ce qu'il allait devenir. Hidalgo, Marseille et l'OM, c'est une belle et grande histoire", a confié l'ancien président des Ciel-et-Blanc, et de poursuivre : "À l'époque, dans le foot, le meilleur c'était Hidalgo. Je suis parvenu à le convaincre de venir me rejoindre et je le pique à la direction technique de la Fédé. C'est un de mes plus jolis coups".