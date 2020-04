Disparition - Les confidences de Jean-Michel Aulas sur son amitié avec Pape Diouf

Auteur d'un tweet rapidement après l'annonce du décès de Pape Diouf, mardi soir, Jean-Michel Aulas s'est confié plus longuement à nos confrères de La Provence sur les relations qu'il entretenait avec son ex-homologue marseillais (2005-2009). Le président de l'OL se livre et fait transparaître son "immense tristesse" de perdre "presque un ami". "Pape était le président d’un club opposant, il y avait de la rivalité, mais c’était un président respectable parce que c’était un mec bien. C’était quelqu’un qui s’engageait à 100 % pour son club, avec l’expérience du football et on s’en rend compte aujourd’hui, c’est ce qui manque le plus aux dirigeants. Il était respecté car il était respectable pour tout ce qu’il a fait", résume JMA.

"On s’est téléphoné à plusieurs reprises, on s’envoyait des messages", poursuit-il. "On se comprenait sans avoir beaucoup à se parler car il y avait une compréhension du système et du football, mais aussi des hommes qui y participent. Le football africain, le football français, le football international perd un très grand dirigeant et un homme de valeurs que je respectais, mais que j’appréciais beaucoup également. C’est d’une tristesse absolue. Ce coronavirus est une saloperie et il faut que le football ne veuille pas redémarrer trop vite non plus. On se rend compte qu’il y a une responsabilité des hommes sur la vie. C’est très triste de voir partir quelqu’un comme Pape. C’était vraiment quelqu’un de très bien. Je n’ose pas dire que je l’aimais beaucoup, mais c’est vrai..."