Disparition - Les joueurs abasourdis par le décès de Bernard Gonzalez

On a appris avec effroi, dimanche soir, le décès du médecin du Stade de Reims dans des circonstances tragiques. Âgé de 60 ans, Bernard Gonzalez s'est donné la mort après avoir été contaminé par le coronavirus. Depuis, se succèdent les hommages de plusieurs joueurs qu'il avait côtoyés plus ou moins récemment au sein du club champenois. "Abasourdi d'apprendre tragiquement le décès de notre doc Bernard Gonzalez... Sincères condoléances à l'ensemble de ses proches !!! Repose en paix Doc", a posté sur Twitter le milieu Mathieu Cafaro.

Décrit comme "un homme bon, toujours souriant" (Hamari Traoré), "un doc hors du commun" (Anthony Weber), "aux valeurs inestimables et au service de son prochain" (Franck Signorino), "toujours souriant, généreux et bienveillant" (Grzegorz Krychowiak), Bernard Gonzalez faisait l'unanimité auprès des joueurs depuis son arrivée au club, il y a vingt-trois ans.

Triste nouvelle...

Les mots me manquent mais merci pour tout.

Repose en paix Doc 🙏🏻⭐️



No words for the news i’ve just had...

Thanks for everything what you did for me and my family in that 1 year...

RIP Doc ❤️@StadeDeReims