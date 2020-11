Disparition Maradona - Cristiano Ronaldo, Pelé, Barcelone, Naples... Le monde du foot pleure et rend hommage à Diego Maradona

Cristiano Ronaldo, le Roi Pelé, le FC Barcelone, Naples, l'Olympique de Marseille, les clubs français et argentins... Le monde entier s'empresse de rendre hommage à Diego Maradona, décédé tragiquement à l'âge de 60 ans ce mercredi. "Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L'un des meilleurs. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix. Tu ne seras jamais oublié" a notamment écrit Cristiano Ronaldo.

Le Roi Pelé a également évoqué cette tragique disparition. "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il reste encore beaucoup à dire, mais pour le moment, que Dieu donne de la force aux membres de la famille. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble dans le ciel."

