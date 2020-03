Disparition - Noël Le Graët rend hommage à Michel Hidalgo

Cet après-midi, le football français a appris une très mauvaise nouvelle avec la disparition de Michel Hidalgo, à l'âge de 87 ans. Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, a rendu un hommage appuyé à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (1976-1984, 76 matches, 42 victoires, 16 nuls et 18 défaites).

"Nous apprenons aujourd'hui avec une immense tristesse et une profonde émotion la disparition de Michel Hidalgo. La Fédération, notre football est en deuil. Michel Hidalgo fait partie des plus grands noms du football français. Il a marqué l'histoire et le palmarès du football français et international avec le premier titre majeur remporté par notre équipe de France (l'Euro 1984). Par sa philosophie de jeu, sa personnalité, sa passion exemplaire, il a contribué au rayonnement de notre sport sur le plan international et à sa popularité en France", a indiqué le patron de la 3F, et de poursuivre : "Il a su nous procurer des émotions qui sont gravées et resteront gravées. Il restera dans nos mémoires comme un symbole, un entraîneur, un sélectionneur de référence, amoureux du beau jeu, proche des joueurs. Michel a rempli de multiples fonctions dans sa carrière au service du football toujours avec compétence, respect des hommes et dans le sens de l'intérêt collectif. C'était un homme d'une grande et belle humanité, une personnalité rare que j'ai eu le plaisir de connaître. Au nom de la Fédération française de football et de l'ensemble du football français j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches".