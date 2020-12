Disparition - OL, PSG, Liverpool... Gérard Houllier rimait avec succès

Gérard Houllier s'est éteint, ce 14 décembre, à l'âge de 73 ans. Retour sur la carrière glorieuse de l'entraineur français, passé notamment par Lens, l'OL ou le PSG.

Le football français est en deuil ! Dans la nuit de dimanche à lundi, soit quelques heures seulement après la victoire de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes face au PSG, Gérard Houllier s'est éteint, à l'âge de 73 ans. Comme un symbole, l'ancien entraîneur a rejoint le ciel après une rencontre qui lui tient à coeur, entre deux clubs qu'il a apprécié et guidé vers le succès.

La naissance de l'entraîneur

Le parcours du natif du Pas-de-Calais a pourtant débuté il y a bien longtemps, en 1973, à l'âge de 26 ans. Alors qu'il était professeur, Houllier quitte son poste pour embrasser sa nouvelle carrière d'entraîneur-joueur du Touquet AC, dont il était le président d’honneur depuis 2012. Dix ans plus tard, après de grandes réussites, il arrive à Lens (1982), avec qui il atteint la quatrième place en championnat, synonyme de troisième qualification européenne (Coupe de l’UEFA) de l’histoire du club.

Le premier titre du PSG

Si les deux autres saisons sont plutôt moyennes avec les Sang-et-Or, le technicien rejoint la capitale et le tout jeune club du PSG en 1985. Grâce à de sacrés joueurs comme Joël Bats, Luis Fernandez, Safet Susic ou évidemment Dominique Rocheteau, Houllier remporte, dès sa première saison, le premier titre de champion de France de l’histoire du club. L'année d'après, Houllier commence mal et finit par prendre du recul sur son groupe en devenant manager sportif en octobre puis en quittant Paris en 1988.

Un parcours délicat avec les Bleus

C'est ainsi que le technicien débarque à la Fédération Française de Football. D'abord adjoint de Michel Platini et Directeur technique national, Houllier prend la succession de Platoche à la suite de l'Euro 1992. Mais le parcours du technicien est bien compliqué avec les Bleus puisqu'il enchaine deux défaites surprises face à l'Israel et la Bulgarie, ce qui empêche la France de jouer la Coupe du Monde 1994. Il s'en prend d'ailleurs à Ginola après le match face aux Bulgares et démissionne de son poste. Il conserve toutefois celui de DTN des équipes de France U18 (de 1994 à 96, titre européen à la clé) et U20 (de 1996 à 98).

Liverpool, le summum de sa carrière

Il rejoint ensuite Liverpool, là où il a probablement connu ses plus beaux succès. En 1998, il est d'abord associé à Roy Evans, qui va démissionner quelques mois plus tard, et récupère ensuite seul les commandes des Reds. S'il ne porte pas le club de la Mersey jusqu'au titre, il remporte trophée sur trophée en 2001 : victoires en FA Cup, League Cup, Coupe de l’UEFA, Supercoupe d’Europe, Charity Shield, et le Ballon d’Or pour son attaquant Michael Owen. Cette année 2001 est toutefois marquée par la dissection aortique d'Houllier, le 13 octobre 2001, lors d'un match contre Leeds. Cet accident l'oblige à une lourde opération de chirurgie vasculaire, qui l'écarte des terrains pendant plusieurs mois. Les deux dernières saisons du coach, en 2003 et 2004 sont plus compliquées, même s'il remporte la League Cup en 2003, et Houllier quitte Liverpool d'un consentement mutuel en 2004.

Mais 2001 est aussi l’année de sa dissection aortique, le 13 octobre lors d’un match contre Leeds, qui entraîne une lourde opération de chirurgie vasculaire. Son adjoint, Phil Thompson, prend en charge l’équipe avant son grand retour plusieurs mois plus tard. Critiqué pour ses recrutements trop orientés championnat de France, pour la qualité du jeu proposé et pour des résultats trop irréguliers, il vit deux dernières saisons plus difficiles – malgré un nouveau trophée avec la League Cup 2003 – et quitte le club par "consentement mutuel" en 2004.

Deux ans de succès à Lyon

En 2005, soit après une année de pause en tant que consultant, l'entraîneur français arrive à l'OL. En plein dans les années fortes des Lyonnais, il remporte deux titres de champion de France et quitte le club pour "raisons personnelles" à un an de la fin de son contrat. Il retrouve la FFF et son poste de DTN en septembre 2007 et démissionne en 2010. En Europe, il tente une dernière aventure sur le banc d'Aston Villa (2010-2011) avec qui il finit 9ème de Premier League.

Son passage à New York avant un retour à Lyon

Après s'être écarté du football pendant quelques temps, Houllier revient à son premier amour et épouse le poste de directeur sportif des New York Red Bulls de 2012 à 2016, puis directeur de la branche football du groupe. Il fait également son retour à l'OL en 2016 pour devenir conseiller extérieur du club, puis directeur technique de l'OL féminin et de l'OL Reign (franchise américaine rachetée par l'OL en ce mois de novembre 2020. À noter que Gérard Houllier n'a pas remporté que des titres dans le football, puisqu'il a aussi été désigné Chevalier de la Légion d’honneur pour ses services au foot français en 2002, mais également officier honoraire de l’Ordre de l’Empire britannique.