Disparition - Pape Diouf : Julien Fournier tacle l'OM

Pape Diouf nous a quittés mardi soir, à l'âge de 68 ans, des suites du coronavirus. Une nouvelle qui a énormément touché et peiné les acteurs et observateurs du football français, qui ont multiplié les hommages à son égard. Julien Fournier, l'actuel directeur sportif de l’OGC Nice et ancien bras droit du Franco-Sénégalais à l'Olympique de Marseille (2005-2009), y est également allé du sien. Un vibrant hommage assorti d'une petite pique au club phocéen.

"Avec (Marcel) Leclerc et (Bernard) Tapie, il fait partie des trois plus grands présidents du club. Ses successeurs ne lui sont jamais arrivés à la cheville, c’est encore valable aujourd’hui. Il fallait voir la popularité incroyable qu’il avait quand tu marchais à ses côtés. On ne voyait que lui dans la rue. Les témoignages du PSG et de l’OL sont beaucoup plus poignants que l’OM qui n’est pas à la hauteur encore une fois", a-t-il indiqué dans les colonnes de Nice-Matin.