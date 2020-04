Disparition - Pape Diouf : les condoléances d'André Villas-Boas

Entraîneur de l'OM depuis moins d'un an seulement, André Villas-Boas sait la place que tenait Pape Diouf dans le coeur des supporters Marseillais, suite à son passage à la présidence entre 2005 et 2009, et n'a pas manqué de lui rendre hommage en apprenant son décès, mardi soir. "RIP Pape Diouf. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à tout le peuple olympien", a posté sur son compte Instagram le technicien portugais.