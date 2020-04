Disparition - Robert Herbin est décédé

Robert Herbin est décédé lundi soir, à l'âge de 81 ans. Sa disparition suscite une vive émotion à Saint-Etienne, mais aussi pour le football français dans son ensemble.

Hospitalisé depuis mardi dernier à Saint-Etienne, Robert Herbin est mort ce lundi à l'âge de 81 ans, après des complications cardiaques et pulmonaires sans lien avec la pandémie de coronavirus. Entraîneur emblématique des Verts entre 1972 et 1983, puis entre 1987 et 1990, avec à la clef une finale de coupe d'Europe perdue face au Bayern en 76, ce Parisien élevé à Nice avait déjà fait le bonheur de Saint-Etienne comme joueur (1957-1972).

"Son legs, inestimable, restera comme son plus bel accomplissement. Ambassadeur à vie du club, Robert Herbin, c’est Saint-Étienne. Sa légende est éternelle", écrit l'ASSE dans un hommage sur son site officiel. "À sa famille, ses proches et ses amis, dirigeants, joueurs, entraîneurs et salariés administratifs de l'AS Saint-Étienne adressent leurs plus sincères condoléances."