Disparition Sala - Le rapport du bureau d'enquête publié ce vendredi

Après plus d'un an d'enquête, le rapport sur le crash d'avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala et David Ibbotson va être publié ce vendredi.

Il y a plus d'un an, le 21 janvier 2019, Emiliano Sala et David Ibbotson perdaient la vie dans un crash d'avion au dessus de la Manche. Tout juste transféré par le FC Nantes à Cardiff, l'attaquant argentin n'avait jamais rallié le Pays de Galles et son corps n'avait été retrouvé que deux semaines plus tard, au fond de la mer. Comme expliqué en janvier dernier, le litige entre les deux clubs n'est toujours pas réglé. Le club français exige le paiement du transfert, tandis que le club gallois a saisi le tribunal arbitral du sport (TAS) et a déposé plainte contre X.

Ce vendredi, de nouvelles informations devraient être révélées suite à la publication du rapport sur le crash d'avion par le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB), comme l'indiquent nos confrères du Parisien. En août dernier, un premier rapport publié par l'AAIB avait expliqué que le joueur et le pilote avaient été exposés à un niveau "potentiellement mortel" de monoxyde de carbone. Un mois après le terrible accident, le bureau d'enquête avait également indiqué que l'avion utilisé n'était pas homologué pour les vols commerciaux et David Ibbotson n'était pas autorisé à transporter l'Argentin.

Malgré ce rapport à venir et le temps qui passe, "l'enquête sur la manière dont a été géré le vol se poursuit" a indiqué la police du Dorset. L'Autorité de l'aviation civile continue elle aussi les recherches. Pour rappel, la décision du tribunal arbitral du sport concernant le litige entre les deux clubs n'est pas attendue avant juin prochain.