Disparition Sala - Valentin Rongier 'marqué à vie' par la mort de Sala

Sans filtre, Valentin Rongier est revenu sur la disparition tragique de son ancien ami et coéquipier, Emiliano Sala, survenue le 21 janvier 2019. L'ex-capitaine canari avait un rôle particulier à assumer et avait été le premier à prendre la parole publiquement au sein du club. Transféré cet été à l’OM, il ne souhaite "retenir que le positif d'Emiliano, malgré cette tragédie". L'homme aux 135 matchs de Ligue 1 ne veut se ressasser que les bons moments passés aux côtés de l'Argentin. "Il nous manque à tous, forcément, mais moi j'essaie de ne garder que l'énergie positive qu’il donnait autour de lui, je n'ai que des bonnes images dans ma tête".

"Ce n'est pas un sujet sur lequel on aime échanger. Mais on a été très solidaire et on le restera si on a besoin de l'être à nouveau. Je pense que l'année dernière, on l'a très bien fait (d'avancer) même si c'était extrêmement difficile et il faut continuer" se rappelle l'ancien capitaine des Jaunes et Verts dans des propos retranscrits par France Bleu. "En toute humilité, j'ai bien rempli mon rôle de capitaine. Ce n'était pas une chose facile pour moi de prendre la parole devant tout le monde, d'autant que c'était un sujet assez glissant et qu'on peut rapidement dire des bêtises mais avec du recul, je suis content de l'avoir fait parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse et je suis fier du groupe qui a affronté ça".