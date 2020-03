Disparition - Villas-Boas et son point commun avec Hidalgo

Jeudi, à l'âge de 87 ans, Michel Hidalgo s'est éteint. Vainqueur de l'Euro 1984 avec l'équipe de France, l'ancien sélectionneur des Bleus avait d'autres passions que le football dans la vie. En 1991, il a notamment participé au Paris-Dakar en tant que copilote de Thierry Delli-Zotti. On retrouve cet intérêt pour les sports mécaniques, et plus particulièrement cette course mythique, chez André Villas-Boas, l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a également participé à cette course en 2018, bien qu'il ait dû renoncer après la quatrième étape en raison d'un problème au dos.

Contacté par RMC Sport vendredi, le technicien portugais est revenu sur ce point commun qu'il partageait avec Michel Hidalgo. "Je ne connais pas trop son parcours à l'OM (Hidalgo a été directeur général du club entre 1986 et 1991, ndlr), je connais mieux ce qu'il a fait avec la France. Mais quand j'ai participé au Dakar, l'un des directeurs de la course m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'une personnalité du monde du foot faisait le Dakar. J'ai demandé de qui il s'agissait et on m'a dit que Michel Hidalgo l'avait aussi fait. C'est un aspect curieux de nos parcours. C'est rare de trouver des entraîneurs qui ont fait le Dakar" a commenté AVB.