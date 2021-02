Dortmund - Après son doublé, Erling Haaland remercie... Kylian Mbappé !

Après le duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi qui a rythmé le foot pendant plus de 10 ans, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient bien représenter la future rivalité XXL pour les prochains Ballons d'Or. Si le Français est très précoce du haut de ses 22 ans, le Norvégien (20 ans) l'est tout autant et s'est montré encore une fois étincelant en LDC hier. Après le triplé de Mbappé face au Barça, le joueur de Dortmund s'est illustré avec un doublé face à Séville. Et en zone mixte, il a avoué que les buts du Parisien l'avaient motivé.

"Ce soir je veux dire merci à Mbappé parce que quand je l'ai vu marquer trois buts hier, c'était une motivation supplémentaire, un coup de pouce pour moi. Merci à lui ! C'était une bonne soirée" a-t-il déclaré. En 5 matchs de LDC, Haaland a planté 8 buts !