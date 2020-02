Dortmund - Brandt finalement apte pour l'acte retour face au PSG ?

Victime d'une déchirure du ligament externe de la cheville gauche il y a deux semaines, Julian Brandt (23 ans) a raté le 8ème de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (2-1, résumé et notes), mardi soir au SIgnal-Iduna Park. Annoncé très incertain pour l'acte retour, le milieu de terrain offensif du Borussia Dortmund (3 buts et 1 passes décisives en 21 matches de Bundesliga cette saison) devrait bel et bien pouvoir tenir sa place au Parc des Princes.

"Julian s'est déjà bien entraîné aujourd'hui, mais nous devons attendre vendredi. Nous ne devons pas oublier qu'il a été absent pendant un petit moment", a indiqué l'entraîneur du club allemand, Lucien Favre, face aux journalistes. Saur rechute, le numéro 19 des Marsupiaux devrait donc être rétabli et à 100% de ses moyens pour la manche retour, programmée dans trois semaines (mercredi 11 mars). Une bonne nouvelle pour le BvB, moins pour les Rouge-et-Bleu et Thomas Tuchel.