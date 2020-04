Dortmund - Erling Haaland explique comment il choisit ses clubs

Depuis son arrivée à Dortmund (contre 20 millions d'euros), Erling Haaland ne cesse d'impressionner et voit désormais les plus grandes écuries européennes lui faire les yeux doux. Un club en particulier souhaite recruter le Norvégien de 19 ans, il s'agit du Real Madrid. Le club managé par Zinedine Zidane aurait fait de l'attaquant du Borussia sa priorité, lors du prochain mercato. Le joueur, arrivé en provenance de Salzbourg en janvier, s'est montré très réfléchi, au moment d'évoquer ses priorités lorsqu'il choisit un nouveau club.

Auprès de nos confrères d'Eurosport Norway, il explique "avant de choisir un club, tu dois évaluer à quel point tu es bon, à quel point le club est bon, comment les gens là-bas vont prendre soin de toi, comment ils vont t’aider à évoluer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte" affirme-t-il. L'avant-centre revient ensuite sur ses premiers contacts avec le club autrichien, "je me souviens quand nous avons parlé avec Salzbourg et différents clubs, nous avons découvert très tôt que Salzbourg était la meilleure option". Quant à son propre niveau de performance, le Norvégien explique son fonctionnement. "J’ai toujours pensé : "je ne veux pas me surévaluer". Cela a toujours été important pour moi, en disant : "oui, je suis bon. Mais il y a beaucoup de bons joueurs". Donc cela a toujours été important pour moi, de ne pas penser que je suis meilleur que ce que je suis réellement". Ses courtisans sont prévenus.