Dortmund - Favre évoque un possible changement de système

À moins d'une semaine du huitième de finale aller de la Champions League face au Paris St-Germain, Lucien Favre a évoqué en conférence de presse la structure de son système de jeu. Le technicien suisse n'a visiblement pas encore tranché entre une défense à trois ou deux axiaux...

"C'était une intuition de passer à trois ou à cinq derrière, parce qu'on donnait beaucoup trop d'occasions. C'était mieux à trois ou à cinq, on a fait des bons matchs (...) Et puis là, c'était une fois à Leverkusen de passer à quatre derrière. Pour la suite on verra. Les deux sont possibles, on peut changer notre système après deux minutes de jeu si on voit que l'adversaire joue différemment ou que c'est mieux pour nous de jouer dans tel ou tel système." La semaine dernière, le BVB a encaissé pas moins de 7 buts en deux matchs, face au Werder Brême (3-2) puis à Leverkusen (4-3).