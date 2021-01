Dortmund - Grave blessure pour Axel Wistel, sa participation à l'Euro compromise

Axel Witsel (31 ans), milieu de terrain du Borussia Dortmund, s'est blessé tout seul en prenant un mauvais appui à la 30e minute du choc remporté samedi à Leipzig par les Marsupiaux (1-3). "Mauvaise nouvelle: le BVB sera privé d'Axel Witsel pour les prochains mois", a indiqué le club sur les réseaux sociaux. Le vice-champion d'Allemagne a précisé que les examens pratiqués ce dimanche ont révélé une déchirure du tendon. Une mauvaise nouvelle pour le Boruissa, mais également pour la Belgique et son sélectionneur Roberto Martinez en prévision de l'Euro. L'Espagnol a commenté cette blessure, après s'être entretenu par téléphone avec le milieu belge.

Cette blessure "demande en général entre quatre et sept mois pour être guérie. Nous attendrons le dernier moment pour annoncer la composition de la sélection pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a encore précisé le technicien espagnol. Ce n'est pas le moment de faire des prédictions. Nous avons une fantastique équipe médicale au sein de la fédération. De plus, Axel a toujours été quelqu'un qui se remettait vite de ses blessures dans le passé", a confié Martinez dans une vidéo diffusée par la fédération belge.

Unfortunate news. Axel Witsel suffered a torn Achilles tendon during yesterday’s match and will be out for an extended period of time.



We all wish Axel a speedy and successful recovery 🙏 pic.twitter.com/vTsdzEHzZQ