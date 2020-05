Dortmund - Haaland aurait été blessé... par l'arbitre !

Battu à domicile par le Bayern (0-1), qui l'a relégué à sept points dans la course au titre (à six journées de la fin), le Borussia Dortmund a vécu une triste soirée mardi. En plus des trois points, le club de la Ruhr a perdu sur blessure son attaquant vedette Erling Haaland, sorti à la 72e minute de jeu après un choc avec... l'arbitre de la rencontre, venu malencontreusement le percuter dans le rond central quelques minutes plus tôt.

"Je ne pense pas qu'il sera absent longtemps", a confié son entraîneur Lucien Favre après le match. "Il souffre du genou. À l'heure actuelle, on ne peut pas savoir ce qu'il a exactement." Le BVB enchaînera dès dimanche avec un déplacement à Paderborn, dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga.