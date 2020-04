Dortmund - Haaland encense Ibrahimovic

Nous pouvons y voir un passage de témoin. Star incontournable du début du XXIème siècle en Scandinavie, Zlatan Ibrahimovic se rapproche petit à petit de sa fin de carrière. Le célèbre avant-centre suédois a marqué toute une génération en Suède et chez le voisin norvégien, une étoile montante espère marcher sur ses pas. A 19 ans, Erling Haaland fait énormément de bruit, notamment après ses débuts fracassants avec le Borussia Dortmund, club qu'il a rejoint l'hiver dernier. Interviewé par FourFourTwo, le buteur du BvB a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien parisien.

"Ibrahimovic ? J'aime sa mentalité et la façon dont il voit les choses différemment, je pense que j'ai toujours eu cette confiance aussi, c'est juste moi. J'aime aussi la façon dont il passe d'un club à l'autre, dans un autre pays, ce qui n'est pas facile, mais il entre toujours et marque des buts, dès la première seconde. J'ai aimé voir cela. Si j'ai déjà parlé à Zlatan ? Non, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve, ajoute Haaland. Si Mino Raiola (l'agent des deux joueurs) pourrait arranger une entrevue ? Nous verrons ! Nous sommes tous les deux des attaquants et nous sommes tous les deux grands. Mais nous avons un jeu différent. C'est difficile de nous comparer. Je suis qui je suis" a-t-il déclaré.