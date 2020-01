Dortmund - Haaland justifie son arrivée au Borussia

Après une première partie de saison extraordinaire avec Salzbourg (28 buts, 7 passes décisives toutes compétitions confondues), toutes les grandes écuries européennes (Manchester United, Juventus, etc.) avaient fait du jeune prodige Erling Haaland (19 ans) leur priorité. Dans un long entretien accordé au site officiel de son nouveau club, le Norvégien, véritable attraction de l'hiver, a raconté les dessous d'un transfert qui aura fait jaser toute la planète football.

"Le club m'a tout de suite dit : 'nous avons besoin de toi devant. Nous apprécions ton style de jeu et nous te voulons ici, chez nous'. J'ai adoré leur façon de me parler à ce moment-là, c'est ce qui m'a convaincu. Dortmund et moi, c’est un mariage parfait". Ses nouveaux voisins de vestiaire, dont Mats Hummels, ont également joué un rôle important. "Mats me parait être un type adorable, et j'ai aussi un Danois ici avec Thomas (Delaney), je peux parler ma langue maternelle avec lui. C'est aussi un bon gars, mais je pense qu'ils le sont tous. J'ai senti une atmosphère très détendue dans le groupe jusqu'à présent, j'apprécie cela".