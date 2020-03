Dortmund - Haaland sous le charme de Mbappé

À quelques petits jours du huitième de finale retour de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund, Erling Haaland (19 ans) a accordé un entretien à nos confrères de France Football. L'attaquant international norvégien du BvB s'est notamment confié sur son homologue parisien, Kylian Mbappé (21 ans).

"C'est un joueur fantastique. C'est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C'est un joueur extraordinaire. Tout ce qu'il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c'est complètement dingue. C'est un très grand joueur", a-t-il indiqué au média.