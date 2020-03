Dortmund - Hakimi déterminé à finir le travail face au PSG

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se retrouveront au Parc des Princes (21h) pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront faire leur retard après leur défaite 2 buts à 1 à l'aller. Pour y parvenir, Mbappé et ses coéquipiers devront être à leur meilleur niveau car en face, le BvB est en mode rouleau compresseur depuis le début de l'année, à l'image d'Achraf Hakimi, buteur ce weekend en Bundesliga.

"On devra refaire le même match. Ce sera plus difficile, il faudra défendre ensemble, lutter les uns pour les autres et à la moindre occasion, marquer tout de suite" a expliqué l'international marocain à Téléfoot, avant de faire part des objectifs du club pour la fin de saison : "j'aimerais qu'on aille le plus loin possible. A moyen terme battre le PSG et ensuite gagner un titre comme la Bundesliga. On va se battre pour aller le plus loin possible. Si on arrive à gagner la Ligue des Champions c'est bien, mais ce qui compte surtout, c'est de tout donner."