Dortmund - Inquiétude pour Julian Brandt avant d'affronter Paris

Après Marco Reus, le Borussia Dortmund pourrait être privé d'un second joueur important de son effectif pour le choc face au Paris Saint-Germain ! Renversé par le Bayer Leverkusen samedi (4-3), le BvB a perdu Julian Brandt sur blessure. Touché dès la deuxième minute de jeu sur un tacle de Lars Bender, le milieu de terrain de 23 ans a dû céder sa place à la mi-temps. Filmé au moment de quitter le stade, l'Allemand boitait bas.

Utilisé à 21 reprises en championnat cette saison (3 buts, 3 passes décisives), l'ancien du Bayer Leverkusen est une pièce maîtresse du dispositif de Lucien Favre. Entre les problèmes défensifs à résoudre, la blessure de Marco Reus, et désormais celle de Brandt, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Dortmund, à quelques jours du premier round face au PSG.

Julian Brandt still in some visible discomfort after an early tackle from Lars Bender.. #B04BVB pic.twitter.com/m23zX27q84