Dortmund - L'arrivée d'Haaland pourrait pousser Jadon Sancho vers la sortie !

Jadon Sancho va-t-il payer les pots cassés de l'arrivée d'Erling Haaland ? Le jeune talent anglais, qui dispose d'une énorme valeur marchande, pourrait quitter Dortmund cet été ! Le BvB serait d'ailleurs prêt à écouter les offres...

Hier, le Borussia Dortmund a surpris l'Europe entière en annonçant, contre toute attente, le transfert d'Erling Haaland (19 ans). L'attaquant norvégien, qui débarque en provenance de Salzburg, était notamment dans le viseur de Manchester United, la Juventus ou encore Leipzig. Mais son arrivée "aura des répercussions" au sein de l'effectif jaune-et-noir, comme l'explique le Times. Selon le quotidien anglais, Jadon Sancho, en fin de contrat en 2022, pourrait être poussé vers la sortie cet été avec l'arrivée du Norvégien, notamment en raison de son énorme valeur marchande.

L'ailier de 19 ans est, sans contestation possible, le plus grand talent du BvB dans le secteur offensif. Rapide, technique, vif et particulièrement efficace, l'ancien de Manchester City a des statistiques monstrueuses en Bundesliga cette saison (15 matchs, 9 buts, 10 passes). Toujours selon nos confrères, le Borussia va ainsi se montrer attentif aux offres concernant l'ailier cet été, à deux ans de la fin de son contrat.

Chelsea, Manchester United et l'ancien club de Sancho, à savoir Manchester City, ont notamment gardé un œil sur sa situation ces derniers mois. Alors qu'il est aujourd'hui évalué à plus de 100 millions d'euros (Dortmund l'a payé 10M en 2017), Sancho pourrait très bien rebondir chez les Red Devils, qui étaient longuement intéressés par Erling Haaland. Finalement, l'agent du Norvégien, un certain Mino Raiola, s'est montré beaucoup trop gourmand pour faire craquer les Mancuniens. Désormais, les pensionnaires d'Old Trafford ont l'ailier britannique dans le viseur. Un mal pour un bien ?