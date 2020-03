Dortmund - Le BvB va reprendre l'entraînement ce lundi

Après un confinement de deux semaines et demie, les joueurs du Borussia Dortmund vont reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi, avec beaucoup de précautions. Pour éviter toute propagation du coronavirus, les protégés de Lucien Favre se retrouveront au centre d'entraînement en petits groupes de deux afin de travailler leur condition physique mais également se changer les idées.

"C'est déjà un début. Ces deux dernières semaines, nous nous sommes contentés de vélo en salle, d'exercices de musculation et de gymnastique. J'aimerais tellement déjà pouvoir retrouver la compétition dans quelques jours, mais je sais que c'est encore loin et qu'il faut s'armer de patience. Mais le fait de se retrouver en petits groupes ces prochains jours va nous faire le plus grand bien", a savouré Emre Can, le milieu de terrain des Marsupiaux, sur la chaîne Sport1.