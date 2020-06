Dortmund - Le message très clair d'Erling Haaland sur son mercato

Arrivé seulement l'hiver dernier à Dortmund, en provenance de Salzburg (pour 20 M€), Erling Haaland ne compte pas quitter la Ruhr dès cet été, comme les gazettes de transferts ont bien voulu le faire croire ces dernières semaines. "Dortmund est l'un des plus grands clubs du monde. J'ai signé un contrat à long terme ici et, comme vous le dites, je viens juste d'arriver. C'est pourquoi je ne pense pas à quitter le club", lâche le jeune attaquant norvégien (19 ans) dans une interview à WAZ. "Je ne pense pas trop à l'avenir, je vis dans le présent et je décide ce qui est le mieux pour ma carrière ici et maintenant."

Pas pressé de partir, Haaland exprime même son ambition de remporter des titres du côté du Signal Iduna Park. "Je veux réaliser quelque chose avec le Borussia, pas être toujours deuxième seulement, mais aussi gagner des titres si possible", poursuit-il. "Nous devons fixer des objectifs, nous voulons attaquer et marquer autant de buts que possible. Bien sûr en tant qu'attaquant, je veux apporter ma contribution."