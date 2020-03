Dortmund - Le père d'Erling Haaland tacle les Parisiens après leur chambrage

Mercredi soir, dans un Parc des Princes vide, le Paris Saint-Germain a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant le Borussia Dortmund (2-0, 3-2 au cumulé). Au moment de fêter la qualification, les Parisiens ont plusieurs fois imité la célébration d'Erling Haaland, auteur d'un doublé lors du match aller. Ainsi, les joueurs de Thomas Tuchel ont souhaité répondre à ce qu'ils ont considéré comme de l'arrogance de la part du jeune buteur norvégien, lequel avait notamment posté une photo sur ses réseaux sociaux sur laquelle il avait déclaré : "Ma ville, pas la votre" en parlant de Paris.

Durant les heures suivantes, de nombreuses critiques sont tombées au sujet du manque de classe des joueurs du Paris SG. Jeudi, Alf-Inge Haaland, le père du joueur, a d'ailleurs ironisé sur Twitter pour adresser un petit tacle aux Parisiens pour leur comportement. "Au revoir magnifique Paris. Déçu du résultat mais c’est mérité. Je vous souhaite le meilleur et de montrer de la classe sur et en-dehors du terrain" a-t-il écrit.

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I