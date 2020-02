Dortmund - Mission PSG pour Marco Reus

Victime d'un pépin musculaire et écarté des terrains, initialement, pendant quatre semaines, Marco Reus (30 ans) se rapproche déjà d'un retour. En effet, l'attaquant allemand du Borussia Dortmund, absenta u match aller face au PSG (victoire 2-1), est sur le chemin de la guérison. D'après L'Equipe, le joueur de Lucien Favre vise même un retour pour le match retour au Parc des Princes le 11 mars, même s'il ne s'est pas, pour le moment, entraîné avec le reste du groupe.

Ce matin, lors de la séance d'entraînement, Erling Haaland et Julian Brandt n'ont pas participé aux exercices collectifs et ont été ménagés. Si le second revient tout juste de blessure, les deux hommes ne semblent pas inquiéter particulièrement le technicien suisse.