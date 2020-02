Dotmund - Lucien Favre décrypte le phénomène Erling Haaland

Présent en conférence de presse, Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a évoqué Erling Braut Haaland, son attaquant de 19 ans.

Arrivé cet hiver contre 20 millions d'euros en provenance de Salzburg, Erling Braut Haaland a rapidement justifié la somme investie par le BvB. En effet, le jeune attaquant de 19 ans, révélé à Salzburg en première partie de saison (28 buts en 22 matchs TCC avec le club autrichien), a de suite cassé la baraque avec les Jaune-et-Noir grâce notamment à un triplé en sortie de banc pour sa première. Au total, le Norvégien a déjà inscrit 9 buts en 6 apparitions seulement avec Dortmund et représente la principale menace offensive pour le PSG.

En conférence de presse ce lundi, Lucien Favre a décrypté son attaquant, véritable phénomène depuis le début de la saison (37 buts, 8 passes en 28 matchs TCC). "Il s'est très rapidement adapté. Il a 19 ans, il est arrivé cet hiver. Il a très vite montré ses qualités, sa puissance, ses appels en profondeur" détaille Favre, déjà fan de son joueur. "C'est un garçon qui veut toujours aller de l'avant, que ce soit dans les matchs ou à l'entraînement. Il a une mentalité fantastique, si il rate une occasion à l'entraînement il s'arrache les cheveux et il n'est pas content. Il veut toujours travailler. Naturellement, il a une grosse marge de progression".

Courtisé par les plus grands clubs européens cet hiver, dont la Juventus et Manchester United, Haaland a finalement décidé de rejoindre une écurie intermédiaire avec le Borussia. Et Lucien Favre ne sait pas encore jusqu'où sa pépite pourra aller, en raison de sa marge de progression. "C'est difficile à dire. Il a fait déjà un magnifique chemin malgré ses 19 ans. Maintenant il est à Dortmund, Il a déjà joué la LDC avec Salzburg, il a marqué pas mal de buts. il faut qu'il continue avec nous et il va le faire". Le PSG est prévenu.