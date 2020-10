Droits TV - Vincent Labrune 'inquiet' de la situation de Mediapro

Tout juste arrivé à la tête de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune doit déjà s'occuper d'un dossier extrêmement épineux. Le président de Mediapro Jaume Roures, a demandé en début de semaine une renégociation des accords financiers conclus avec la LFP en mai 2018. Selon ce contrat, le groupe audiovisuel espagnol doit verser chaque saison 814 millions d'euros à la Ligue. Un montant que Mediapro ne serait plus en mesure de payer à cause de la crise sanitaire actuelle.

"Je suis surpris sur la forme et inquiet sur le fond. Sur la forme, le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, quand on sait qu'elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d'une première échéance. (…) A minima, on dira que cela entache la relation de confiance" a déclaré Vincent Labrune. Alors que RTL dévoilait aujourd'hui que seulement 278 000 fans de ballon rond s'étaient abonnés à Telefoot alors que la nouvelle chaine en espère 3,5 millions, le président de la LFP ne considère pas cette nouvelle comme une raison de ne pas respecter les accords. "Il n'est pas audible de s'entendre dire que ces traites devaient être payées par les abonnements. Même un nombre d'abonnés record fin septembre n'aurait en aucun cas permis de payer le quart de la facture".