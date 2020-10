Droits TV - Aulas 'plus qu'inquiet' par le conflit avec Mediapro

L'affaire Mediapro ne cesse de connaitre des rebondissements depuis plusieurs semaines. Après son refus de payer les traites du mois d'octobre, le groupe espagnol a demandé la renégociation du montant des droits TV. Lorsque l'AFP demande à Jean-Michel Aulas s'il pense qu'un accord puisse être trouvé, le président lyonnais semble plutôt fataliste.

"Je ne pense pas. Ce n'est peut-être pas l'avis de la Ligue. On sera dans une procédure probablement judiciaire ou autre. Sans entrer dans les détails, la Ligue a demandé à la société espagnole qui est la maison mère de la société française (Joye Media) d'assumer la caution des paiements, ce qui n'a pas été possible pour l'instant, et recherche la possibilité que la maison mère chinoise (Orient Hontai Capital) puisse se substituer en matière de garantie, ce qui n'a pas été le cas non plus" a révélé à l'agence de presse l'homme d'affaires de 71 ans. Au cours de cet entretien, Jean Michel Aulas a déclaré être "plus qu'inquiet" par la situation économique actuelle. "On est suspendus à un fil pour l'économie des clubs et de la FFF car une partie des droits TV finance le foot amateur. Il y a une très grande inquiétude, il faudra faire preuve d'imagination et d'efficacité pour se sortir de ce mauvais pas" a affirmé le président de l'Olympique Lyonnais.