Droits TV - BeIN Sports n'a pas payé pour les droits internationaux de la L1

Malgré l'accord trouvé il y a quelques semaines entre les diffuseurs et une délégation de présidents de Ligue 1 concernant le paiement d'une partie de la somme correspondant à des rencontres déjà disputées, des négociations continuent entre BeIN Sports et une nouvelle délégation. Détenteur des droits TV pour la retransmission de la Ligue 1 à l'étranger, le groupe qatarien devait régler une facture de 35 millions d'euros le 30 avril dernier, ce qui n'a pas été fait.

Dans l'optique que le groupe paye la somme due, Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, avait révélé au début du mois qu'un groupe composé de Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Olivier Sadran (Toulouse) était chargé de négocier avec le diffuseur. L'Equipe avance ce vendredi soir que le second paiement prévu dans le contrat pour les droits internationaux n'a donc pas été payé et les négociations entre les deux parties n'ont toujours rien donné. Du côté de la Ligue, les dirigeants espèrent obtenir au minimum le paiement correspondant, une fois de plus, aux matchs joués. Le montant s'élèverait approximativement à 16M€ sur les 35M€ prévus.