Droits TV - Canal + discute avec la LFP pour reprendre les droits de la Ligue 1 et Ligue 2

La LFP a accéléré les discussions avec Canal+ pour la reprise des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Canal+ s'attaque aux droits TV de la Ligue 1 ! En effet, à en croire RMC Sport, Canal+ et la LFP ont accéléré les discussions ces derniers jours pour une reprise "en partie ou totale" des droits tv ! Après l'annonce de Mediapro, à savoir de ne pas payer les deux premières échéances pour la diffusion de la L1 et L2, la Ligue fait tout son possible pour trouver des solutions et éviter le dépôt de bilan de plusieurs clubs.

Le mandataire judiciaire nommé conciliateur dans le dossier Mediapro-LFP, à savoir Marc Senechal, doit remettre un rapport intermédiaire sur la situation début décembre, au président du Tribunal de Commerce de Nanterre. Dans le même temps, il a pour mission de trouver d'autres solutions avec des acquéreurs potentiels de certains lots. La Ligue souhaiterait donc trouver un terrain d'entente avec la chaine cryptée pour l'échéance de décembre et Mediapro, qui pourrait lâcher une partie ou la totalité de ses droits, verrait aussi d'un bon oeil un accord rapide.

Canal est en position de force et ne compte pas se précipiter pour autant. Toujours selon nos confrères, la LFP et le groupe n'ont pas encore parlé de montants, alors que les dirigeants de clubs ont fait savoir qu'ils souhaitaient trouver un accord avec le diffuseur historique de la L1. Evidemment, cela n'atteindra pas le montant que le groupe sino-espagnol avait signé. Canal, de son côté, vise le match du dimanche soir et pourrait en faire une priorité dans les négociations.