Droits TV - Canal + lance sa nouvelle chaine digitale pour la Ligue 1 !

Canal Plus a récupéré le lot abandonné par Mediapro et diffusera l'intégralité des matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Dix rencontres qui devront prendre place dans la grille des programmes de la chaine cryptée qui doit également diffuser chaque week-end notamment de la Formule 1 et du Rugby. Afin d'assurer une retransmission optimale, le chaine du groupe Vivendi a décidé de créer une nouvelle chaine sur sa plateforme de streaming myCanal. Celle-ci sera lancée ce samedi dès le coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Nice à 17 heures.

"Sur Canal+ Ligue 1, les abonnés retrouveront en un endroit unique tous les matchs de Ligue 1 Uber Eats en direct, le multiplex en direct, les rencontres du multiplex - version intégrale - en différé, toutes les émissions dédiées à la Ligue 1 de Canal+ ou Canal+ Sport et tous les contenus Ligue 1 de nos antennes (sujets, reportages, interviews etc.)" a déclaré Canal Plus dans un communiqué.