Droits TV - Canal + pourrait créer une nouvelle chaine pour la Ligue 1

C'est désormais officiel, Canal + a récupéré le lot abandonné par Mediapro et tous les matchs de Ligue 1 et la majorité de ceux de Ligue 2 sont de retour sur la chaine cryptée jusqu'à la fin de la saison. Présent sur RTL ce matin, Maxime Saada a fait part de sa joie que cette affaire soit enfin réglée. "Je ne crie pas victoire, mais je suis heureux qu’on ait trouvé un dénouement. Je suis heureux pour le foot et la Ligue 1" a avoué le président du directoire du groupe Canal Plus avant d'être interrogé sur la possible création d'une nouvelle chaine.

"On a un dispositif de chaines. Le maximum sur les antennes de Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Décalé. Il est possible qu’on lance une nouvelle chaine pour l’occasion. Les équipes sont en train d’y travailler depuis hier soir. Ç’a été une surprise pour tout le monde, y compris chez Canal+, comme tenu de l’urgence du sujet, on a traité ça très vite" a annoncé l'homme d'affaire de 50 ans.