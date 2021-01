Droits TV - Canal + propose de diffuser les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 en pay-per-view

C'est désormais validé par la LFP, un appel d'offre aura lieu normalement à la fin du mois de janvier pour remettre en jeu le lot de Mediapro. En attendant, c'est toujours la chaine Téléfoot qui diffuse les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 dans l'attente d'un nouveau diffuseur. Alors que l'issue de ce dossier compliqué pourrait tarder à arriver, Canal Plus a proposé à la Ligue de Football Professionnel cette semaine de diffuser les matchs dans une formule "à la carte".

"Dans l’intervalle, et si la tenue d’un appel à candidatures devait prendre plus de temps, nous vous proposons de rendre accessibles ces matchs en Pay Per View sur notre plateforme MyCanal. Dans cette hypothèse, Groupe Canal+ assurerait les prestations techniques nécessaires permettant à tout consommateur, abonné ou non aux offres Canal+, d’y accéder, sur la base de modalités à définir entre nous" a écrit Maxime Saada le patron de Canal Plus dans une lettre adressé à la Ligue.