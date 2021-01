Droits TV - Canal + s'apprête à contester l'appel d'offres lancé par la LFP !

La Ligue de Football Professionnel a lancé un appel d'offres ce mardi en mettant en jeu le lot de droits télévisuels abandonné par Mediapro. Ce sont donc près de 80% du championnat de Ligue 1 que vont tenter d'acquérir différents diffuseurs d'ici le 1er février. En revanche, les deux matchs par journée que possède actuellement Canal + ne feront pas partie de l'appel d'offres et la chaine cryptée ne digère pas cette décision de la Ligue.

La chaine du groupe Vivendi avait obtenu ces rencontres après les avoir racheté à beIN Sports pour 330 millions d'euros et elle se sent lesée. Maxime Saada estime avoir surpayé son lot et que le football français a perdu de sa valeur ces derniers mois. Dans ces conditions, Canal + ne souhaite pas en rester là et compte bien mêler la justice à cette affaire. Selon les informations du Figaro, Le patron de la chaine va contester l'appel d'offres et réclamer une remise en jeu de l'intégralité des lots.